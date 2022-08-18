الدمام 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس 7 مقاهي ومحال تقديم للشيشة والمعسل ومحال تجارية بمحافظة النعيرية؛ لعدم تطبيقها والتزامها بالضوابط والاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن جولات الأمانة التفتيشية بالمحافظة.وتمثلت مخالفات المنشآت التي جرى إغلاقها في ممارسة نشاط مخالف للنشاط الموضح بالعقود الاستثمارية ونشاط غير مطابق للرخصة.وأكدت الأمانة استمرار الجولات والحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الأنظمة والاشتراطات، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //10:43ت م0034