القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتحسين حياة المواطنين وفق الجداول الزمنية المحددة وكذلك تطوير الموانئ بأحدث النظم العالمية.ولفتت الانتباه إلى إرسال مصر خمس طائرات عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية إلى الخرطوم للإسهام في التخفيف عن كاهل السودانيين.وأبرزت الصحف دعوة الرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعه بمجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، إلى وضع خريطة طريق واضحة وحلول تحمى المصلحة الوطنية العليا.// انتهى //11:04ت م0037