الخرطوم 20 محرم 1444ه الموافق 18 أغسطس 2022 واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، لقاء أعضاء الآلية الثلاثية لحل الأزمة السودانية بقيادة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس برئيس مبادرة نداء أهل السودان الطيب الجد لمناقشة حلول الأزمة السودانية.وعرجت على إجراء وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم، في العاصمة الروسية موسكو مباحثات مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ، لتطوير التعاون العسكري والفني العسكري.وأولت صحف الخرطوم اهتماماً بتأكيد عضو مجلس السيادة في السودان الطاهر أبوبكر حجر أن الوضع في المدن والقرى المتضررة من السيول غير مطمئن .وتطرقت إلى لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق، برئيس بعثة إيقاد المعتمدة لدى السودان عثمان حسن بليل، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم التسهيلات لرئيس بعثة إيقاد بالخرطوم للوفاء بمهامه ومسؤولياته.وأخبرت صحف الخميس عن وصول 5 طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية للسودان.// انتهى //11:37ت م0043