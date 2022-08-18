تونس 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن قبول مشروع مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، وذلك بعدالتصويت بالموافقة على نص الدستور الجديد للجمهورية بنسبة 94.6 %.وسلطت الضوء على موجة الحرائق التي ضربت تونس والجزائر أمس وأودت بحياة 26 شخصًا في الجزائر.وتطرقت صحف تونس إلى عن مقتل شاب وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.وعرجت على إعلان المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبدالجليل عبدالرحيم أن عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان ارتفع إلى 75 غريقًا.// انتهى //11:43ت م0044