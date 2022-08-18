نجران 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسنفّذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للمنافسة اليوم، ورشة عمل بعنوان "نظام المنافسة .. مفهومه وأهدافه ومحظوراته"، وذلك بمقر الغرفة.وتناولت الورشة، التعريف بالهيئة العامة للمنافسة، والممارسات المخالفة لنظام المنافسة، وإجراءات التركز الاقتصادي، والإعفاء من أحكام نظام المنافسة، والمصالحة والتسوية، والامتثال لنظام المنافسة.// انتهى //11:58ت م0046