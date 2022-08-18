نجران 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسدشّن المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أحمد سعيد آل مفلح اليوم، مختبر فحص متبقيات المبيدات بعد تأمين الوزارة لجهازي تحليل متبقيات المبيدات (LC MS/MS) و (GC MS/MS) مع كامل ملحقاتها وتشغيلها، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في المختبرات.وأوضح آل مفلح أن المختبر سيُسهم في الكشف المبكر عن وجود أي متبقيات للمبيدات في المنتجات الزراعية مما سيُعطي فرصة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة حيال المنتج الذي تصل فيه نسبة المبيد عن الحد المسموح به، كما سيُسهم بشكلٍ فعال في مراقبة المنتجات الزراعية وفحصها والتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك، لتعزيز عمليات الجودة وسلامة الغذاء لجميع المنتجات الزراعية التي ترد للأسواق، وذلك في إطار حرص الوزارة على توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي.// انتهى //12:34ت م0048