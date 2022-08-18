طريف 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعلن قطاع طريف الصحي ممثلاً بمركز الغدد الصماء والسكر التخصصي بطريف عن فرصه تطوعيه (أعرف أرقامك) وذلك بالتسجيل عبر بوابة التطوعي الصحي (volunteer.srca.org.sa).وتهدُف الفرصة التطوعية إلى تعزيز السلوك الصحي والتثقيف الصحي برفع الوعي حول السلوكيات الصحية (الغذاء الصحي, النشاط البدني, أضرار التدخين, النوم الطبيعي, الضغوط النفسية) وفحص سكر الدم, ضغط الدم, كتلة الجسم .// انتهى //12:35ت م0049