الدمام 20 محرم 1444هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأصلحت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول للعام الميلادي الجاري 5876 متراً مربعاً من حفر الشوارع والأرصفة، مع تحسين 5 تقاطعات رئيسية في محافظة رأس تنورة.وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى في الفترة نفسها تنسيق وزراعة 25179 شجرة ووردة، ودهان 71612 متراً طولياً من الأرضفة، بالإضافة إلى إزالة 317 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و 19 من العناصر المخالفة غير مضمنة في رخص البناء، و 115 من الحواجز الخرسانية، ومعالجة 1318 وضع الحاويات، كما تم اصلاح 105 من أعمدة الإنارات، وإصلاح وتأهيل 20000 متر مربع من الحدائق، ورفع أكثر من 71 ألف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات والنفايات المنزلية الصلبة.وتواصل الأمانة حصر ومعالجة التشوهات البصرية والمظاهر السلبية في محافظة رأس تنورة، مع تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، وتحسين جودة الحياة والمظهر العام، مما يسهم في تحقيق برامج أنسنة المدن.// انتهى //12:54ت م0051