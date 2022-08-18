الدمام 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسوقعت غرفة الشرقية والمركز الوطني للمنشآت العائلية اليوم، اتفاقية تعاون في المجالات العلمية والفنية وتبادل الخبرات لتنظيم الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية، الذي تنظمه الغرفة خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.وأوضحت الغرفة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك والتكامل في إعداد الخطط التنفيذية للملتقى وتقديم الدعم لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع الشركات العائلية وتعزيز التعاون في استقطاب الخبرات والكفاءات للارتقاء بخدمات قطاع الأعمال، والتنسيق والتكامل بما يخدم أهداف الطرفين.وأكدت غرفة الشرقية أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على التعاون في تنفيذ برامج تسهم في تطوير قطاع الشركات العائلية من خلال تقديم الخبرات والدراسات البحثية التي تساعد على ضمان استمرار الشركات العائلية، وتحقيق التنمية المستدامة لها من خلال اتباع سياسات الحوكمة والإدراج وتسوية الخلافات ومعالجة التحديات التي تواجهه.// انتهى //13:45ت م0061