الباحة 20 محرم 1444هـ الموافق 18 اغسطس 2022 م واسقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة بتخريج 63 متدرباً من الدفعة الأولى لمشروع تقديم تأهيل المستفيدين في الثروة الحيوانية، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.ويهدف المشروع إلى تدريب 5000 مربي ومربية في 13 منطقة، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق وزيادة العائد المادي للمربي والمربية ورفع الوعي لدى المتدربين بالممارسات الجيدة للتعامل مع الماشية، وبأهمية المنتجات المشتقة من الأغنام لزيادة الإنتاج المحلي من الصوف والشعر و الحليب وغيرها من المنتجات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالمملكة.وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن المشروع يقدم خدمات تأهيل المستفيدين في الثروة الحيوانية والذي يأتي استكمالاً للعديد من البرامج التي اطلقتها الوزارة لدعم مربي ومربية الماشية .// انتهى //13:48ت م0062