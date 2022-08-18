جيزان 20 محرم 1444هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022م، بحضور مدير عام تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، وذلك بالثانوية الخامسة بمدينة جيزان.وتضمن الحفل المعد لهذه المناسبة معرضًا مصاحبًا قدمته الطالبات الموهوبات المشاركات في البرنامج الإثرائي الأكاديمي، الذي نفذته الإدارة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بهدف رعاية الطلبة الموهوبين من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي 1443هـ، وتقديم البرامج العلمية المتنوعة لهم، كما عمل على إثراء معرفتهم ورفع كفاءتهم واستعدادهم، وبناء خبراتهم العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية.وأكد مدير عام تعليم جازان المكلف أهمية إقامة البرامج الخاصة بالموهبة والإبداع للطلاب والطالبات، ومنها برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي أقيم بتعليم جازان واستفادت منه 100 طالبة، وجاء بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بهدف صقل المواهب ودعم الموهوبين والموهوبات، والإسهام في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية.// انتهى //13:55ت م0064