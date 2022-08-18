القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسدعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تعاني منها بعض شعوب الدول العربية جراء الصراعات والنزاعات في ظل الأزمات العالمية الحالية.وثمّن العسومي في بيان له اليوم بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني، الجهود العربية التشاركية المبذولة لدعم وتعزيز العمل الإنساني والتطوعي، بما يشكل صمام أمان لمواجهة الأزمات الإنسانية في العالم العربي.وأكد أهمية تضافر الجهود العربية، بوصفها جزءًا مهمًا في صميم إستراتيجية العمل الإنساني للدول العربية المبني على المبادئ، وضمان حصول الجميع على المساعدة والحماية وتأثيره على تعزيز التنمية المستدامة، داعيًا إلى تشريعات واضحة ومحددة لضمان حقوق الأطراف المعنية بالعمل الإنساني التطوعي في مواجهة الأزمات .// انتهى //14:00ت م0066