الكويت 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 6ر14 نقطة، ما نسبته 19ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 4ر7685 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر295 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3ر59 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12377 صفقة نقدية.وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 16ر0 في المئة، ما يعادل 4ر9 نقاط، ليغلق عند مستوى 11ر5821 نقطة، من خلال تداول 7ر219 مليون سهم عبر 6645 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار.وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 03ر17 نقطة، ما نسبته 20ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 05ر8580 نقطة، من خلال تداول 17ر76 مليون سهم عبر 5732 صفقة بقيمة 5ر41 مليون دينار.// انتهى //14:01ت م0067