الخرطوم 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأقام رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني هشام السوباط حفل استقبال لوفد المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال الذي يزور الخرطوم حاليا، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، والأمين العام لمجلس السيادة السوداني الفريق محمد يوسف الغالي.ورحب وزير المالية السوداني خلال الحفل بالاستثمارات العربية في بلاده، داعياً الوفد لاستكشاف واستغلال الفرص الاستثمارية في السودان خاصة في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والطاقة والمطارات والموانئ والخدمات، وكذا في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والصناعة وغيرها.من جهته أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.// انتهى //15:39ت م0094