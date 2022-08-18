القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم ضد سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينة رام الله الفلسطينية.وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم: إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تحطيم محتويات تلك المؤسسات والاستيلاء على وثائقها وإغلاق أبوابها يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دماء أبنائه وحقوقه وأرضه ومقدساته.وأوضح أبو علي أن هذا الاستهداف والمحاولات الإسرائيلية المستمرة يأتي لإسكات صوت الحق والحقيقة والتعتيم على الجرائم الفظيعة التي يقترفها الاحتلال يوميًا والتي تستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية أمام جهات العدالة الدولية.وأكد أن الجامعة العربية تدعو منظمات المجتمع المدني العربية والدولية لإدانة وفضح هذه السياسات والاعتداءات الإسرائيلية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتصدي لها، مطالباً مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما وتوفير الحماية الضرورية الفاعلة التي أقرتها الشرعية الدولية بفلسطين وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والاستقلال.// انتهى //15:41ت م0095