جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في هذه الظروف العصيبة ، جراء الحرائق التي تشهدها البلاد.وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، حسين إبراهيم طه ، تعازيه للجزائر قيادة وشعباً ، ولذوي الضحايا في حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد ، مؤكدا وقوف المنظمة إلى جانب الجزائر ، وثقتها في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار هذه المحنة.// انتهى //15:43ت م0097