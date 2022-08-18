الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسبتوجيه من معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري رعى رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري تخريج عدد من الدورات (تأسيسية ضباط وأفراد أمن وحماية الشخصيات) و (دورة الفرد الأساسي) في معهد الحرس الملكي بالرياض .وكان في استقباله قائد معهد الحرس الملكي المكلف اللواء الدكتور المهندس بندر بن ظافر القرني.وألقى قائد المعهد خلال الحفل كلمة هنأ فيها الخريجين وأوصاهم بالحرص على نقل ماتعلموه من مهارات ومعارف وخبرات إلى وحداتهم، مؤكدا أهمية التدريب والأهداف الإستراتيجية للمعهد في المرحلة القادمة، ثم بدأ العرض العسكري للطلبة الخريجين، وعرْض للفصيل الصامت، وفرضيات وتطبيقات في أمن وحماية الشخصيات ومكافحة الإرهاب وعرْض لمهارات الدفاع عن النفس .بعد ذلك جرى أداء القسم لدورة الفرد الأساسي، ثم كرّم الأوائل من الدورات ومنسوبي المعهد.حضر الحفل رؤساء الهيئات وعدد من قادة ومديري وحدات الحرس الملكي.وفي الختام ألقى رئيس هيئة العمليات كلمة بهذه المناسبة شكر فيها معالي رئيس الحرس الملكي على دعمه، ولمنسوبي المعهد من ضباط وأفراد ومدربين على ما بذلوه من جهد واحترافية بالتدريب الذي يتميز به منسوبو الحرس الملكي ، مشيرا إلى أن التدريب والتعليم من وسائل الأمم للوصول إلى المجد والقمم، ثم هنأ الخريجين وأوصاهم بالعمل الجاد وأن ينعكس ما تعلموه في الدورة على الجانب العملي والتطبيقي في أعمال ومهام الحرس الملكي.من جهة أخرى رعى قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية اللواء الركن سليمان بن فهد الهذيلي تخريج عدد من الدورات (تأسيسية ضباط وأفراد أمن وحماية الشخصيات) و (دورة الفرد الأساسي) المنعقدة في مركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، بحضور قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي بالمنطقة الغربية .// انتهى //15:43ت م0098