المنامة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,897.73 بانخفاض قدره 2.43 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 672.99 بارتفاع قدره 1.03 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و174 ألفاً و51 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 325 ألفاً و599 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 49.74% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:54ت م0099