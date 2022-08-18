تونس 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، قدّم له التعازي في وفاة عدد من المواطنين الجزائريين إثر الحرائق التي اشتعلتبمناطق متعدّدة، متمنيا أن يمنّ الله تعالى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر من كل مكروه وشرّ.وأكّد الرئيس التونسي خلال الاتصال أن تونس تتقاسم مع الجزائر نفس الوضع، وتتقاسم معها أيضا عمليات الإطفاء بتوجيه ما لديها من إمكانات للوقوف إلى جانب الشعب الجزائري كما كانت دائما وأبدا.// انتهى //15:57ت م0100