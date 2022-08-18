الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تعازيه ومواساته لجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية جراء ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات شرق الجزائر، مما أدى إلى وفيات وعدد من الإصابات.وأكد الحجرف تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع جمهورية الجزائر الشقيقة في هذا المصاب، مقدماً التعازي والمواساة ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //16:01ت م0102