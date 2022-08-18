الطائف 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة الطائف ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم ، أسماء المقبولين في برامج "الدبلوم بالكليه التطبيقية" للعام الدراسي 1444هـ .ودعت العمادة الطلبة المقبولين الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني لتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي، مشيرةً إلى أن آخر موعد للتثبيت 22 / 1 / 1444هـ .وعملت الجامعة على تقديم 10 برامج دبلوم نوعية للطلبة بهدف إعداد الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً لتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.// انتهى//16:07ت م0106