عام / جامعة الطائف تعلن أسماء المقبولين في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية
الخميس 1444/1/20 هـ الموافق 2022/08/18 م واس
الطائف 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس
أعلنت جامعة الطائف ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم ، أسماء المقبولين في برامج "الدبلوم بالكليه التطبيقية" للعام الدراسي 1444هـ .
ودعت العمادة الطلبة المقبولين الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني لتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي، مشيرةً إلى أن آخر موعد للتثبيت 22 / 1 / 1444هـ .
وعملت الجامعة على تقديم 10 برامج دبلوم نوعية للطلبة بهدف إعداد الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً لتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
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16:07ت م
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