الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة ‏تدشين موقعها الإلكتروني الجديد (www.spga.gov.sa) في هويته الجديدة، ‏الذي يضم محتوى مطوّراً وتصميماً فريداً، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، والوصول السريع للعديد من المعلومات والخدمات التي تلبي احتياجات زوّاره.ويعرّف الموقع بالهيئة ومهامها ‏الموكلة لها، ‏واستراتيجيتها، وبرامجها، ومشاريعها، ومبادراتها ‏التي أطلقتها في ضوء رؤية المملكة 2030، كما يضم مجموعة من التبويبات، شملت نبذةً تعريفية عن الهيئة، وخدماتها الإلكترونية، وأخبارها، وعدداً من الأرقام والمنجزات المتحقّقة، إضافةً إلى صفحة خاصة بالإعلانات بالمشاريع والفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئة باستمرار، مبينا قنوات التواصل ومنصات مواقع الشبكات الاجتماعية.// انتهى //16:14ت م0107