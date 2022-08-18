القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسبحث المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري مع وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة اليوم التنسيق المشترك للإعداد لمؤتمر العمل العربي الذي يُعقَد بالقاهرة سبتمبر المقبل.وتناولت المباحثات أهمية دور المنظمة في تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى سعيها لدعم مجتمع العمل والعمال في العالم العربي.// انتهى //16:15ت م0108