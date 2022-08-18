طرابلس 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسعبّرت وزارة الخارجية الليبية عن خالص التعازي والمواساة للجزائر وشعبها في مصابهم الأليم إثر الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين وخلّفت عددا من الضحايا، داعية المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يرزق ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم دعمها وتضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية لتأثرهم بالحرائق التي وصلت للمناطق الحدودية الملاصقة للجزائر، مجددة الوقوف التام معهما في هذا المصاب الأليم.// انتهى //16:32ت م0110