القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 681.7 مليار، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 0.36% مسجلًا 10094.16 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2159.25 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% لينهي التعاملات عند مستوى 3093.89 نقطة.// انتهى //16:33ت م0111