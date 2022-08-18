الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن بالغ الحزن والأسى لحكومة جمهورية السودان، في ضحايا الفيضانات والسيول التي وقعت في عدد من المناطق البلاد ، مما أدى إلى وقوع حالات وفيات وعدد من الإصابات.وتقدم معاليه بأحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //16:34ت م0112