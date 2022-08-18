الخرطوم 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واستقدمت السودان بخالص تعازيها وعميق مواساتها لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحرائق التي اندلعت في عدد من محافظات الجزائر، وأدّت إلى عدد من الوفيات والإصابات وخسائر في الممتلكات.وأعلنت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم كامل دعمها و تضامنها مع حكومة وشعب الجزائر في هذا الحادث الجلل والمصاب الأليم ، وتؤكد ثقتها في قدرة السلطات الجزائرية على معالجة وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية ، داعية المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //16:41ت م0114