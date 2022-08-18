سياسي / رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
الخميس 1444/1/20 هـ الموافق 2022/08/18 م واس
جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس
استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان ، بمقر إقامته بمحافظة جدة اليوم ، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى المملكة .
وأشاد فخامته بالدور الكبير الذي يضطلع به الأمين العام في قيادة جهود المنظمة الخاصة بتعزيز العمل الإسلامي المشترك وترسيخ روح التضامن الإسلامي ، مؤكداً أن المنظمة تحظى باهتمام خاص من قبل حكومة بلاده التي تتطلع إلى تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
بدوره ثمّن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدور الفاعل لجمهورية أوزبكستان في منظمة التعاون الإسلامي ، وجهودها في دعم أنشطة المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك من خلال مختلف المبادرات ، مؤكدا معاليه حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع جمهورية أوزبكستان في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال اللقاء النقاش حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك دعم السلم والأمن في دول المنطقة والعالم ورعاية مصالح المنظمة ودولها الأعضاء.
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17:30ت م
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