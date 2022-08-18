جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان ، بمقر إقامته بمحافظة جدة اليوم ، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، وذلك في إطار زيارة فخامته إلى المملكة .وأشاد فخامته بالدور الكبير الذي يضطلع به الأمين العام في قيادة جهود المنظمة الخاصة بتعزيز العمل الإسلامي المشترك وترسيخ روح التضامن الإسلامي ، مؤكداً أن المنظمة تحظى باهتمام خاص من قبل حكومة بلاده التي تتطلع إلى تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.بدوره ثمّن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدور الفاعل لجمهورية أوزبكستان في منظمة التعاون الإسلامي ، وجهودها في دعم أنشطة المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك من خلال مختلف المبادرات ، مؤكدا معاليه حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع جمهورية أوزبكستان في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.وتم خلال اللقاء النقاش حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك دعم السلم والأمن في دول المنطقة والعالم ورعاية مصالح المنظمة ودولها الأعضاء.// انتهى //17:30ت م0117