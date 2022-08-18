الدمام 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسنظم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" أمس، لقاءً لمناقشة التحديات والمشكلات التي تُواجه الدراسات البحثية في المسؤولية الاجتماعية، بحضور صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أُمناء المجلس، ومشاركة أكثر من 30 جهة من القطاع العام والخاص وغير الربحي للمُساهمة في تمكين المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة والمملكة بشكل عام، والإسهام في رؤية المملكة 2030 من محور التنمية المستدامة ورفع أداء المؤشر السعودي لأهداف التنمية المستدامة عبر التكاملية بين القطاعات.وأكدت سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، أهمية المسؤولية الاجتماعية والتي كانت الدافع لهذا التجمع الإثرائي لأكثر من 30 جهة متنوعة من القطاعات الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن التكاملية بين القطاعات دوماً ما تصنع المعجزات، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية وخلق فرص نوعية في المستقبل الكبير عبر التوصيات ومخرجات ورشة العمل.وتطرقت محاور اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه تبني الدراسات البحثية في المسؤولية الاجتماعية، وأبرز التحديات التي تواجه تبني دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية من قبل الجهات المعنية، والحلول والاقتراحات التي تقدمها لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" لتقديم وتبني دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية من قبل الجهات المعنية، كما تم استعراض دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.وشهد اللقاء أكثر من 150 مداخلة إثرائية خرجت منها 50 توصية بمشاركة الخبراء من القطاعات الثلاثة.// انتهى//17:30ت م0118