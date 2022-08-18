جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية في هذه الظروف العصيبة ، جراء الحرائق التي تشهدها البلاد.وعبر معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه ، عن خالص تعازيه للمغرب قيادة وشعباً ، ولذوي الضحايا في الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد.وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب المغرب ، وعن ثقتها في قدرة القيادة المغربية على تجاوز آثار هذه المحنة.// انتهى //17:31ت م0119