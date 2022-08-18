عام / منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع المغرب جراء الحرائق التي تشهدها
الخميس 1444/1/20 هـ الموافق 2022/08/18 م واس
جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية في هذه الظروف العصيبة ، جراء الحرائق التي تشهدها البلاد.
وعبر معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه ، عن خالص تعازيه للمغرب قيادة وشعباً ، ولذوي الضحايا في الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد.
وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب المغرب ، وعن ثقتها في قدرة القيادة المغربية على تجاوز آثار هذه المحنة.
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17:31ت م
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