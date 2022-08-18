جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسوقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، وجمهورية أوزبكستان ، مذكرة تفاهم في إطار التعاون بينها في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ووقع عن جانب المنظمة معالي الأمين العام حسين إبراهيم طه ، وعن جمهورية أوزبكستان وزير الخارجية بالإنابة ، فلاديمير نوروف.وأشاد حسين طه بالدور الفاعل الذي تؤديه جمهورية أوزبكستان في منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء.// انتهى //17:32ت م0120