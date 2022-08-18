سياسي / توقيع مذكرة تفاهم في إطار التعاون بين حكومة أوزبكستان وأمانة منظمة التعاون الإسلامي
الخميس 1444/1/20 هـ الموافق 2022/08/18 م واس
جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس
وقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، وجمهورية أوزبكستان ، مذكرة تفاهم في إطار التعاون بينها في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووقع عن جانب المنظمة معالي الأمين العام حسين إبراهيم طه ، وعن جمهورية أوزبكستان وزير الخارجية بالإنابة ، فلاديمير نوروف.
وأشاد حسين طه بالدور الفاعل الذي تؤديه جمهورية أوزبكستان في منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء.
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17:32ت م
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