جدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأشادت منظمة التعاون الإسلامي مع نظرائها والعالم بأسره ، بالعاملين في مجال المساعدة الإنسانية ، حيث يحتفل المجتمع الإنساني العالمي في 19 أغسطس 2022 باليوم العالمي للعمل الإنساني.وتقدر منظمة التعاون الإسلامي ، حس التفاني والبطولة الذي يحفز المساعي الإنسانية لأولئك العاملين في المجال الإنساني الذين يعرضون حياتهم للخطر لإنقاذ حياة الآخرين ، حيث نجا ملايين الأشخاص الضعفاء حول العالم.ومثل الكثير من المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم ، فإن منطقة منظمة التعاون الإسلامي تعج بالمحن الإنسانية بسبب الكوارث الطبيعية التي تقع بين الحين والآخر ، والنزاعات المسلحة التي طال أمدها ، ولا تزال العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعاني من تحديات رهيبة ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، الصومال ودول منطقة الساحل وبحيرة تشاد ، وتتطلب التحديات المستمرة تعبئة أكبر للموارد من أجل استجابة إنسانية أكثر فعالية.وتثني المنظمة على الدعم الثابت الذي يقدمه المانحون في المجال الإنساني لمساهمتهم الملموسة في التخفيف من الآثار السلبية للأزمات على المجتمعات المحلية الضعيفة.وأكدت أن موضوع اليوم العالمي للعمل الإنساني لهذا العام "الجنس البشري" هو موضوع وجيه للغاية ، ويتطلب الأمر بالفعل إدراكا عالميا وجماعيا للحاجة المتزايدة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية ومؤثرة للمساعدة في إنقاذ الجنس البشري من الكوارث الإنسانية المتواصلة التي تؤثر على أجزاء كبيرة من كوكبنا.// انتهى //17:56ت م0125