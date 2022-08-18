الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالإله مير عالم ذهبية بطولة العالم للشباب والناشئين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد فوزه على اللاعب الأمريكي إيزاك إسبارزا، في منافسات وزن أقل من 62 كجم.وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق أول ميدالية ذهبية سعودية على مستوى العالم في فنون القتال المتنوع في وزن أقل من 62 كجم، مشيرا إلى أن هذا المنجز الذي تحقق جاء ضمن بطولة جمعت نخبة من اللاعبين الذين تنافسوا بقوة على تحقيق الذهب.من جانبه عبر رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع رئيس الوفد عبدالعزيز جليدان عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مباركاً للوطن هذا التميز والمنجز ، الذي تحقق نتيجة الدعم الكبير للرياضة والرياضيين، مؤكداً أهمية العمل المتواصل لتحقيق مزيد من الميداليات والإنجازات.// انتهى //18:45ت م0128