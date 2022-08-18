الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واستوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مي الرشيد الفائزات في بطولة المملكة للسيدات لفئات البراعم والناشئات والشابات.وحققت على مستوى فئة البراعم المركز الأول اللاعبة بتول المطيري، والمركز الثاني اللاعبة الجوهرة المطيري، والمركز الثالث منتهى العصيمي. أما على مستوى فئة الناشئات، فحلت بالمركز الأول اللاعبة ميلاف الطوالة، وجاءت بالمركز الثاني اللاعبة حلا زيدان، بينما أحرزت المركز الثالث اللاعبة مها الغامدي.وفي فئة الشابات توجت بالمركز الأول اللاعبة نورة النويس، وبالمركز الثاني سيدرة النصر، والثالثة ميعاد العصيمي.جاء ذلك في ختام البطولة التي أقامها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بمشاركة لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة، حيث أقيمت بالصالات الخضراء خلال المدة 16 - 17 أغسطس.// انتهى //18:46ت م0129