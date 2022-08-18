الأمم المتحدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الهجوم الذي استهدف مسجداً في العاصمة كابول أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.وقالت البعثة الأممية، في بيان صحفي اليوم: ندين هجوم الأمس على مسجد في كابول، الذي يعد الأحدث في سلسلة التفجيرات المزعجة التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصاً في الأسابيع الأخيرة، وهو أعلى عدد شهري من الضحايا المدنيين خلال العام الماضي.وشددت على ضرورة تقديم دعم إضافي للمجتمعات الضعيفة وتقديم الجناة إلى العدالة، معربةً عن تعازيها لأسر القتلى، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //18:47ت م0130