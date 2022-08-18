عمّان 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع التحالف الوطني الأردني لمكافحة الجوع وسوء التغذية (نجمة) أمس الأول، مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين والفلسطينيين خارج المخيمات والمجتمع المستضيف في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2022م، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن وليد خان، ونائب سمو رئيسة هيئة التحالف الوطني علي الغزاوي، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.وسيقدم المركز من خلال المشروع الاحتياجات الغذائية الأساسية للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع الأردني المستضيف لمدة 6 أشهر في جميع المحافظات الأردنية، وذلك عن طريق توزيع بطاقات ممغنطة كل شهرين للمستفيدين، يتم استخدامها في محال تجارية محددة للحصول على المواد غذائية، حيث يستفيد من المشروع الذي تبلغ قيمته مليوني دولار، 28.865 فرداً بواقع 5.773 أسرة.ويأتي المشروع ترجمة للجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف مساعدة الأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في المجتمع المضيف، والمساهمة في تحسين أوضاعها المعيشية.// انتهى//18:50ت م0132