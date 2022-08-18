الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية لتشغيل المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب لمدة عام، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن جانب المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل بن عبد العزيز الرشود، بمقر المركز في الرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تأمين الأدوية والمستلزمات الصحية، وكذلك المواد التشغيلية والنظارات الطبية، كما سيجري من خلالها تشغيل المستشفى وتقديم خدمات الرعاية الطبية التخصصية واستمرار توطين الخدمات الطبية التخصصية المرجعية في مجال طب وجراحة العيون في محافظة مأرب ومديرياتها، يستفيد منها 200,000 فرد.ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز في العديد البلدان المحتاجة والمتضررة حول العالم.// انتهى //18:55ت م0133