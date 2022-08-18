الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسعيَّن الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة فاضل آل نمر، الإسباني رامون جاليغو رئيساً لدائرة التحكيم في الاتحاد السعـودي لكرة اليد. وسيتولى رامون مسؤولية الإشراف على لجنة الحكام، بجانب عمل برنامج لتطوير الحكام ودعم برنامج الحكم الواعد وجميع مهام اللجنة والمهام الموكلة إليه ذات الاختصاص في دائرة التحكيم.ويملك الإسباني سيرة ذاتية وخبرة كبيرة جعلته من أبرز المرشحين لدائرة التحكيم في اتحاد اللعبـة، إذ سبق له أن ترأس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي IHF منذ العام 2017 حتى 2021، كما عايش مهنة التحكيم لأكثر من 15 عاماً، قاد خلالها 342 مباراة دولية، من بينها ثلاث نهائيات في بطولات العالم، وشارك في تحكيم 7 دورات أولمبية، من بينها نهائي أولمبياد برشلونة وأتلانتا، وترأس لجنة الحكام والمراقبين في أولمبياد ريو في عام 2016.ويسعى الاتحاد السعودي لكرة اليد من خلال تعيين رامون إلى تطوير مستوى التحكيم ومواكبة التطورات الجديدة في القوانين والأحكام التي من شأنها أن تواكب إستراتيجية الاتحاد في الرقي بمستوى اللعبة فنياً وتحكيمياً.// انتهى //18:56ت م0134