الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على فهد بن محمد العويضة - رحمه الله - وذلك بجامع الراجحي بالرياض.وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته داعين الله أن يجعلها في ميزان حسناته .// انتهى //19:03ت م0135