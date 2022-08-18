الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/ 1/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 27/ 1/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.// انتهى //19:05ت م0136