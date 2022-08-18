الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسواصل حكام دوري يلو لأندية الدرجة الأولى اليوم معسكرهم المقام في الرياض استعدادًا للموسم الجديد 2022 - 2023.وكان المعسكر انطلق أمس، ويستمر حتى بعد غدٍ السبت 20 أغسطس الجاري، بمشاركة 14 حكم ساحة و24 حكمًا مساعدًا، بالإضافة إلى حكم الساحة تركي الخضير الذي يشارك بهدف استعادة اللياقة وخوض المزيد من التدريبات العملية على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) قبل الموسم الجديد من دوري المحترفين.ويمثل المعسكر الحالي المرحلة الثانية من استعدادات حكام دوري يلو للموسم الجديد، حيث خاضوا مرحلة أولى من المعسكر أقيم خلال المدة من 1 - 30 يوليو الماضي.ويشتمل على تمارين لياقة ومحاضرات عملية ونظرية، من بينها محاضرات حول الحالات التحكيمية التي يقدمها المشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لحكام دوري يلو للمحترفين الأسترالي هاكان أناز، بحضور مدير دائرة التحكيم الأوزبكي فرهاد عبدالله.كما يتضمن تمارين عملية لإدارة سلوك اللاعبين وكيفية التعامل معهم، يقودها الأخصائي الفسيولوجي الإسباني خوزيه سانشيز، بالإضافة إلى تمارين لياقة يقودها مدرب اللياقة الأرجنتيني أليخو بيريز.// انتهى //19:15ت م0138