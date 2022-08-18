بانكوك 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسرعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ـ، الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمملكة تايلند، التي نظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة بانكوك، بمشاركة أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال، والتي تقام لأول مرة في تاريخ تايلند بدعم ورعاية المملكة .وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي في مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة بانكوك ،أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بكتاب الله تعالى لتحفيز أبناء المسلمين في أنحاء العالم للإقبال على كتاب الله وحفظه والعناية به وتطبيقه تطبيقاً واقعياً .وحث المتسابقين والمتسابقات على أهمية الأخلاص و التمسك بكتاب الله عز وجل والعمل بما جاء به ، والاستمرار في الحفظ والمراجعة وفهم القرآن الكريم ، مهنأ الفائزين والفائزات بالجائزة .وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين بالمسابقة في فروعها الأربعة بجوائز مالية قدرها نصف مليون ريال .// انتهى //19:15ت م0139