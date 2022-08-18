القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة إيجاد حلول فعالة وعاجلة للتحديات الدولية القائمة، وفي مقدمتها التباطؤ في سلاسل إمداد الغذاء، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الحبوب والسلع الغذائية، مما يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة؛ لتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية.جاء ذلك خلال كلمة شكري التي ألقاها اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي لمتابعة تنفيذ تعهدات النسخة الأخيرة من منتدى التعاون الصيني - الأفريقي "فوكاك"، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وطالب وزير الخارجية المصري بضرورة جذب الاستثمارات لتطوير منظومة الربط القاري في مجال البنية التحتية لتسهيل عملية التبادل التجاري عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبما يمهد لتعظيم الاستفادة المتبادلة من مُبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة.// انتهى //19:21ت م0141