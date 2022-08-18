الرباط 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتَ البورصة المغربية اليوم على تراجع طفيف في التعاملات، حيث ظل مؤشرها الرئيس مازي مستقراً في 12.173,81 نقطة، بينما انخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.01% ليستقر عند 986,63 نقطة، وبدوره تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.43% مسجلاً 908,68 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 27,54 مليون درهم مغربي، تحققت في مجملها بالسوق المركزي.// انتهى //19:41ت م0142