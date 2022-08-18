القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأكدت جامعة الدول العربية حرصها على تقديم الخدمات الإنسانية للمتضررين واللاجئين والنازحين في الدول العربية من خلال منظمات العمل العربي المشترك وقطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة لتأمين الاحتياجات الإنسانية للمتضررين خلال أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات.جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام.ونوهت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بحسب البيان، بالدعم الصحي الذي يقدمه مجلس وزراء الصحة العرب للدول العربية التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة لدعم قدرة القطاع الصحي بها على تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وذلك من خلال التعاون بين الدول العربية الأعضاء من أجل توفير الإمدادات الإغاثية والمستحضرات والتجهيزات الطبية وتقديمها للدول التي تحتاج إليها في أسرع وقت ممكن.// انتهى //19:54ت م0144