ثقافي / صور تاريخية بمهرجان بريدة للتمور يستعرض تحولات تنموية وحضارية بالمملكة
الخميس 1444/1/20 هـ الموافق 2022/08/18 م واس
بريدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس
يقام ضمن فعاليات مهرجان بريدة للتمور معرضاً للصور التاريخية الذي ينظمة متحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالقصيم بمدينة التمور ببريدة .
ويحوي المعرض 60 صورة تاريخية نادرة تحمل طابعا تاريخياً يمثل مراحل مختلفة في المملكة، التي شهدت تحولات تنموية وحضارية متطورة .
كما يستعرض المتحف، عدد من الأدوات الزراعية القديمة التي كانت تستخدم في الزراعة قبل 100عام .
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20:00ت م
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