بريدة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسيقام ضمن فعاليات مهرجان بريدة للتمور معرضاً للصور التاريخية الذي ينظمة متحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالقصيم بمدينة التمور ببريدة .ويحوي المعرض 60 صورة تاريخية نادرة تحمل طابعا تاريخياً يمثل مراحل مختلفة في المملكة، التي شهدت تحولات تنموية وحضارية متطورة .كما يستعرض المتحف، عدد من الأدوات الزراعية القديمة التي كانت تستخدم في الزراعة قبل 100عام .// انتهى //20:00ت م0145