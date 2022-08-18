حائل 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسقَدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءَهما لأسرة المحيا بوفاة والدهم الشيخ نايف بن عقاب بن محيا رحمه الله.وعَبَّرَ سموُّهما - خلال اتصال هاتفي اليوم - بابني الفقيد الدكتور ذعار وعقاب عن مواساتهما لهما وللأسرة ولأقاربهم كافة, سائلين الله بأن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمَ الجميع الصبرَ والسلوان.وأعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسموِّهما على المواساة والوقفة غير المستغربة, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمال سموِّهما،وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.// انتهى //20:57ت م0147