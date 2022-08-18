القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المقرَّر إقامتها في المغرب خلال شهر يونيو من العام المقبل.وأسفرت القرعة التي أقيمت اليوم في مقرّ الكاف بالقاهرة عن المواجهات التالية : منتخب مصر مع الفائز من لقاء "إي سواتيني وبوتسوانا"، والجزائر مع الفائز من مباراة "إثيوبيا والكونغو الديمقراطية"، وكوت ديفوار مع الفائز من لقاء "غينيا بساو والنيجر"، ونيجيريا مع الفائز من مباراة"تنزانيا وجنوب السودان"، وغانا مع الفائز من لقاء "موزمبيق وموريشيوس"، والسنغال مع الفائز من مباراة "بوركينا فاسو وجامبيا"، ومالي مع الفائز من لقاء "ليبيا ورواندا"، والجابون مع الفائز من مباراة "مدغشقر وسيشيل"، والكاميرون مع الفائز من لقاء "أنجولا وناميبيا"، وجنوب أفريقيا مع الفائز من مباراة "موريتانيا وتوجو"، والسودان مع منتخب بنين، وسيراليون مع نظيره الزاميي، وتونس مع منتخب جمهورية الكونغو، وغينيا مع منتخب أوغندا.يشار إلى أن المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة ستتأهَّلُ إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال صيف عام 2024م في العاصمة الفرنسية باريس.//انتهى//21:11ت م0149