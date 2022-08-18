اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الخميس 1444/1/20 هـ الموافق 2022/08/18 م واس
الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.14 .
اليورو 0.98.
الجنيه الإسترليني 0.83.
اليوان الصيني 6.78.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1770.9 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 19.43 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 903.7 دولارات للأوقية.
البلاديوم 2129.5 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 95.92 دولارًا أمريكياً.
نايمكس خفيف 90.05 دولارًا.
نفط الغاز 1053.75 دولارًا.
الغاز الطبيعي 9.197 دولارات.
غاز البروبان 5236 دولارًا.
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