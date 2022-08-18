الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.14 .اليورو 0.98.الجنيه الإسترليني 0.83.اليوان الصيني 6.78.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1770.9 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 19.43 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 903.7 دولارات للأوقية.البلاديوم 2129.5 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 95.92 دولارًا أمريكياً.نايمكس خفيف 90.05 دولارًا.نفط الغاز 1053.75 دولارًا.الغاز الطبيعي 9.197 دولارات.غاز البروبان 5236 دولارًا.// انتهى //21:11ت م0150