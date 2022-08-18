الطائف 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأبدى عدد كبير من السيّاح والزوّار من مختلف جنسيات العالم إعجابهم بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها مهرجان ولي العهد للهجن 2022م في محافظة الطائف، حيث شكلت صورة تراثية انبثقت من عبق الماضي التليد، مشيدين بحجم الإقبال الكثيف الذي شاهدوه في هذا التراث القديم الذي يشكل جذباً سياحياً لعشاق الاكتشاف والمغامرة من أنحاء العالم كافة .وأكدت ترفل إنثوثياست من الولايات المتحدة الأمريكية أن الثقافة الشعبية السعودية مثيرة للدهشة، وتمتلك تفاصيل الجمال والجذب، مشيرة إلى أن ما شاهدوه في في المهرجان كان جاذباً ودافعاً للسفر إلى محافظة الطائف، والاستمتاع باكتشاف هذا الحدث عن قرب والتقاط الصور والمقاطع التذكارية ومشاركتها الأصدقاء من جميع دول العالم وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.من جهته أوضح الزائر الأمريكي "دوْق" أنه متابع عن قرب للهجن الأمريكية المشاركة في المهرجان وتحمل شعار "سعودي برونكس"، مشيداً بما حققته من حضور في الأشواط التمهيدية، عاداً هذه السباقات عامل جذب رئيس للجمهور، وأن هذه هي أولى التجارب التي يخوضها ويراها تجربة ثرية، مؤكداً حرصه بشكل مستمر على الحضور الميداني ومشاهدة هذا الحدث في ميدان الطائف التاريخي .ودعا أصدقاءه للحضور والاستمتاع، وخوض المغامرة والتشويق عن قرب، وتعلم كيفية العسف والتضمير للمطايا، وما تحدثه السباقات من حماس رائع يحيط بهذه الرياضة.// انتهى //21:15ت م0152